Südzucker-Calls mit 70%-Chance bei Kurserholung auf 14,28 EUR

Kann sich die Südzucker-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 14,28 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Gewinne sorgen.

Laut einer im Commerzbank Newsletter für Selbstentscheider "ideas daily" veröffentlichten Analyse erreicht die Südzucker-Aktie (ISIN: DE0007297004) nun einen kritischen Support. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Die Südzucker-Aktie hatte nach der Komplettierung einer Doppeltop-Formation im April 2017 einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Ausgehend vom zyklischen Hoch bei 25,94 EUR aus dem Oktober 2016, sackte das Papier bis auf ein im Dezember 2018 notiertes Tief bei 10,85 EUR ab. Oberhalb dieser Marke entwickelte sich eine breit angelegte Stauzone. Mit dem Ausbruch über deren obere Begrenzung bei 14,57 EUR am 28. Juni hellte sich das übergeordnete Chartbild deutlich auf. Bereits bei 16,20 EUR traf die Notierung jedoch auf Widerstand und ging in eine dynamische Abwärtskorrektur über. Im gestrigen Handel erreichte sie schließlich eine zentrale Unterstützungszone, die aus einem horizontalen Supportbereich, der steigenden 200-Tage-Linie sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Rally vom April-Tief resultiert. Solange diese sich bis 13,11 EUR erstreckende Zone nicht per Tagesschluss unterschritten wird, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erhalten. Potenzielle Erholungsziele lauten 14,28/14,29 EUR und 14,89 EUR. Prozyklische Anschlusssignale entstünden mit einem Tagesschluss über 14,89 EUR und über 16,20/16,30 EUR. Mögliche Ziele lauten in diesem Fall 16,87 EUR und 18,29 EUR. Unter 13,11 EUR würde das übergeordnete Bias von bullish auf neutral drehen. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen dann bei 12,38 EUR, 11,81/11,95 EUR und 10,85/11,20 EUR."

Hält die Unterstützung bei 13,11 Euro und die Südzucker-Aktie kann sich wieder auf 14,28 Euro erholen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 14 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Südzucker-Aktie mit Basispreis bei 14 Euro, Bewertungstag 18.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX12EU7, wurde beim Aktienkurs 13,49 Euro mit 0,40 - 0,41 Euro gehandelt.

Kann sich die Südzucker-Aktie in spätestens einem Monat auf 14,28 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,61 Euro (+49 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 12,60 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Südzucker-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 12,60 Euro, BV 1, ISIN: DE000CJ9S571, wurde beim Aktienkurs von 13,49 Euro mit 0,95 - 0,99 Euro taxiert.

Gelingt der Südzucker-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke 14,28 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,68 Euro (+70 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Südzucker-Aktien oder von Hebelprodukten auf Südzucker-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de