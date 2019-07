Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Der Dax startet nach zwei verlustreichen Tagen wieder etwas fester in den Handel. Anleger setzten auf Zinssenkungen der großen Notenbanken. Microsoft blieb im abgelaufenen Geschäftsquartal dank seiner Cloud-Dienste auf Erfolgskurs. Die Software AG hat in ihrer größten Sparte erneut enttäuscht und muss die Jahresziele kräftig senken. Nach ihrem Rücksetzer am Vortag haben Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard wieder Boden gutgemacht. Bayer kann im Glyphosat Prozess mit einer Senkung der Strafe rechnen. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß