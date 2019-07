(shareribs.com) Chicago 19.07.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Donnerstag teils deutlich leichter. Die Sojabohnen konnten sich noch behaupten, für Mais ging es aber um mehr als zwei Prozent nach unten. Dezember-Mais korrigierte um 11,5 Cents auf 4,245 USD/Scheffel. Bei Mais setzte eine Konsolidierung ein, nachdem der Dezember-Kontrakt ein Fünf-Jahreshochs erreicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...