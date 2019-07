Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der angekündigte Wechsel an der Führungsspitze bedeute zwar eine Lösung der Führungsfrage, allerdings seien noch die spezifischen Vorhaben des neuen Chefs offen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst würde eine konsequente Elektrifizierungsstrategie einer Hybridstrategie vorziehen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 02:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-07-19/11:26

ISIN: DE0005190003