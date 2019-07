Der Kurs der Munich-Re-Aktie steht kurz vor einem kräftigen Kaufsignal. Dies gebührt dem kräftigen Plus vom Freitag aufgrund glänzender Geschäftszahlen. Der Titel notiert aktuell so hoch wie letztmalig vor 17 Jahren. Der langfristig intakte Aufwärtstrend sollte sich fortsetzen. Warum Chartisten vom Munich-Re-Chart so begeistert sind, wo unsere...

Den vollständigen Artikel lesen ...