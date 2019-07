(shareribs.com) New York 19.07.2019 - Die Papiere von Aurora Cannabis verzeichneten am Donnerstag deutliche Kursverluste. Ein Analyst der Bank of America Merrill Lynch hat die Aktie abgestuft und das Kursziel gesenkt. Aurora Cannabis sackten gestern um mehr als sechs Prozent ab. Analyst Christopher Carey hat das Kursziel für die Aktie von 10 auf 8 USD reduziert und das Rating von "buy" auf "neutral" ...

