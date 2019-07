BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Verständnis für das öffentliche Interesse an ihrer Gesundheit gezeigt. "Einerseits ist es wichtig, dass ich mich zu der Verantwortung bekenne als Regierungschefin", sagte sie bei der Sommerpressekonferenz in Berlin. "Da will ich sagen, Sie kennen mich schon eine Weile." Merkel bekräftigte, dass es ihr gut gehe. "Ich kann diese Funktion ausfüllen." Die Bundeskanzlerin hatte in den vergangenen Wochen drei Mal öffentlich Zitteranfälle erlitten.

Sie bleibe bei ihrem Bekenntnis, das Amt noch bis zum Ende der Legislaturperiode auszufüllen. "Als Mensch habe ich auch ein hohes Interesse an meiner Gesundheit. 2021 ist der Abschluss meiner politischen Arbeit. Aber dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2019 05:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.