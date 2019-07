Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Portale-Betreiber bleibe ein Favorit im europäischen Internetsektor, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf die strategischen Ankündigungen durch Scout24 am Freitagmorgen. So seien die Ziele für 2019 bestätigt sowie ein Aktienrückkauf angekündigt worden. Zudem verfüge das Unternehmen über ein starkes Portfolio, das für eine gute Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung sorge./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 09:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 09:49 / BST

ISIN DE000A12DM80

AXC0142 2019-07-19/11:59