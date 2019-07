Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 126 auf 132 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Softwarekonzerns sei zwar durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Belastungen seien jedoch vorübergehender Natur. Der Ausblick für dieses Jahre dürfte in Erfüllung gehen und die geschäftliche Dynamik auch 2020 erhalten bleiben./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 04:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-07-19/11:58

ISIN: DE0007164600