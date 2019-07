Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Die vor kurzem erfolgte US-Markteinführung von Nachahmerpräparaten der Krebsmittel Herceptin und Avastin von Roche sei bereits in den Markterwartungen berücksichtigt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt nehme die Unsicherheit darüber ab, wie schnell Nachahmerpräparate von biologischen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten auf den Markt kommen./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 07:45 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-07-19/12:02

ISIN: CH0012032048