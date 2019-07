Init hat am gestrigen Nachmittag die Börsianer mit frischen Zahlen positiv überrascht. Der operative Ertrag stieg so stark an, dass gar schon die Ziele des Gesamtjahrs erreicht sind. Anfang August muss das Unternehmen nun neue Ziele nennen, wenn die vorläufigen Zahlen bestätigt werden. Bis dahin bietet das Init-Papier (575980) viel Spielraum für Spekulationen, weshalb auch ein Faktor-Zertifikat (MF71UD) ins Spiel kommt. ...

