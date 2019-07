Bern (ots) - Der Nutzfahrzeug-Markt der Schweiz und des

Fürstentums Liechtenstein hat ein glänzendes Halbjahr hinter sich. In

den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sind insgesamt 23'391

Personen- und Sachentransportfahrzeuge immatrikuliert worden, ein

Plus von 2'040 Zulassungen respektive 9,6 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr. Dabei konnten alle drei Fahrzeugsegmente teils deutlich

zulegen. Trotz verhaltener Aussichten beim Wirtschaftswachstum steigt

die Nachfrage nach Liefer-, Last- und Wohnwagen.



Die Expertengruppe des Bundes hat ihre Konjunkturprognose für 2019

gerade von 1,1 auf 1,2 Prozentpunkte leicht angehoben. Das Wachstum

am Nutzfahrzeug-Markt liegt im laufenden Jahr bislang achtmal so

hoch. Das grösste Segment, die leichten Sachentransportfahrzeuge bis

3,5 Tonnen Gesamtgewicht, kam dabei im ersten Halbjahr auf 17'052

Einheiten, ein Zuwachs von 1'127 Immatrikulationen oder 7,1 Prozent.

Dieses umfasst hauptsächlich Lieferwagen und leichte Sattelschlepper,

die im Alltag vieler kleiner und grosser Betriebe unverzichtbar sind.



Auch die schweren Sachentransportfahrzeuge können nach dem ersten

Halbjahr ein Plus ausweisen. Mit 2'636 Zulassungen wurden 251 oder

10,5 Prozent mehr Lastwagen und andere Fahrzeuge über 3,5 Tonnen

Gesamtgewicht eingelöst als im ersten Halbjahr 2018. Der Zuwachs ist

beachtlich, da hier nach dem ersten Quartal noch ein Minus zu Buche

gestanden hatte. Allerdings können in diesem recht kleinen Markt

einzelne Auslieferungen von Grossaufträgen für Neufahrzeuge spürbare

Auswirkungen auf den Gesamtstand haben.



Ein klarer Wachstumsmarkt bleiben die Personentransportfahrzeuge

und hier vor allem die Camper. Die in der Statistik als «Wohnwagen»

bezeichneten mobilen Unterkünfte konnten im Vorjahresvergleich mit

24,3 Prozent um fast einen Viertel auf 3'276 Immatrikulationen

zulegen. Mit den weiteren Fahrzeuggruppen wie etwa Cars und Bussen

kommt das Segment der Personentransportfahrzeuge auf 3'706

registrierte Neuzulassungen. Auch hier steht mit 21,8 Prozent ein

grosses Plus unter dem Strich.



«Die diesjährige Entwicklung am Nutzfahrzeugmarkt ist sehr

erfreulich und liegt teilweise sogar über unseren Erwartungen»,

resümiert Christoph Wolnik, Mediensprecher von auto-schweiz. «Auch

aufgrund der zurückhaltenden Konjunkturprognose sind wir vor

Jahresbeginn von einer gleichbleibenden Nachfrage ausgegangen. Der

jetzige Schub spricht für eine solide Wirtschaftslage und eine hohe

Attraktivität der neuen Produkte, die unsere Mitglieder vertreiben»,

so Christoph Wolnik weiter.



Zusammen mit den 157'136 Personenwagen wurden im ersten Halbjahr

des laufenden Jahres in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

insgesamt 180'527 neue Motorfahrzeuge in Verkehr gesetzt. Im

Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stellt dies ein

Wachstum um 1'266 Fahrzeuge oder 0,7 Prozent dar.



Die detaillierten Nutzfahrzeug-Zahlen nach Segmenten und Marken

stehen unter www.auto.swiss zur Verfügung.



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

