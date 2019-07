Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach der Bekanntgabe des vorläufigen Quartalsgewinns auf "Sell" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Der Rückversicherer habe zwar positiv überrascht, dabei aber von Sondereffekten profitiert, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen für 2019 an, beließ sie aber für die kommenden Jahre weitgehend unverändert. Er sieht weiterhin Kursrisiken./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 06:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-07-19/13:07

ISIN: DE0008430026