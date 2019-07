Europa will weiterhin den Chefposten beim Internationalen Währungsfonds besetzen. Doch in Südeuropa regt sich Widerstand gegen den Favoriten Jeroen Dijsselbloem.

Seit seiner Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Internationale Währungsfonds (IWF) ausnahmslos von Europäern geleitet. Das soll auch so bleiben - zumindest, wenn es nach den Europäern geht. "Es ist ein europäischer Anspruch, wieder den Präsidenten des IWF zu benennen", sagt etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel. Doch die Europäer tun sich schwer, einen Kandidaten zu benennen. Bis zum Monatsende wollen sie einen Nachfolger für Christine Lagarde präsentieren, die an die Spitze der Europäischen Zentralbank wechselt. Die Personalsuche erweist sich als komplex, weil die Südeuropäer gegen den Favoriten Jeroen Dijsselbloem mauern.

Auch die Gespräche am Rande des Finanzministertreffens der G7 in Chantilly bei Paris am Donnerstag brachte keinen Durchbruch. Hinter den Kulissen wird ordentlich Lobbyarbeit betrieben, nicht alle spielten dabei mit offenen Karten, heißt es von Diplomaten. Der Vorwurf richtet sich gegen die französische Regierung, die für den früheren Eurogruppenchef Dijsselbloem bereits in Washington bei den IWF-Mitgliedsstaaten geworben hat - nun aber offenbar auf die Bulgarin Kristalina Georgieva umgeschwungen ist.

Die Bundesregierung könnte mit Dijsselbloem sehr gut leben. Wolfgang Schäuble hatte als Finanzminister dafür gesorgt, dass sein ...

