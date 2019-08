Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon setzt bei der Neubesetzung an der Konzernspitze auf eine externe Lösung. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Wiesbaden mit, nachdem in der vergangenen Woche Vorstandschef Jürgen Köhler seinen Rücktritt mit Wirkung zum 31. August angekündigt hatte.

Die Suche beginne unverzüglich, erklärte der SDax-Konzern . Bis auf weiteres übernehme Finanzvorstand Michael Majerus zusätzlich die Aufgaben des Konzernchefs. Die SDax-Aktie notiert am Freitag 1,6 Prozent schwächer.

In der vergangenen Woche hatte SGL Carbon die Prognose für das laufende Jahr gesenkt und zudem die Ziele für die kommenden Jahre einkassiert. Als Konsequenz dieser Entwicklung hatte Köhler sein Amt niedergelegt./knd/ajx/fba

ISIN DE0007235301 DE0009653386

