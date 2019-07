Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben kurz vor dem Wochenende weiter nach. Verbraucher können erneut mit Tagespreisen rechnen, die 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter tiefer liegen als am Vortag. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf rund 2,5 Cent bzw. Rappen. Der Rückgang lockt zahlreiche Käufer in den Markt und die Nachfrage erreicht den höchsten Stand seit knapp zwei ...

