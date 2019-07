OTI Greentech AG erzielt Einigung über vollständige Wandlung der Wandelanleihen DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Anleihe OTI Greentech AG erzielt Einigung über vollständige Wandlung der Wandelanleihen 19.07.2019 / 13:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR OTI Greentech AG erzielt Einigung über vollständige Wandlung der Wandelanleihen Berlin, 19. Juli 2019 - Die OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22) hat von sämtlichen Gläubigern der Wandelanleihen die Zustimmung zu einem Restrukturierungsplan erhalten, wonach alle Wandelanleihen im laufenden dritten Quartal in Aktien der OTI Greentech AG gewandelt werden. Insgesamt werden hierdurch Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2,9 Mio. in Eigenkapital gewandelt. Der Wandlungspreis beträgt EUR 1,00, damit werden EUR 1,00 Fremdkapital in 1 Aktie gewandelt. Der Wandlungspreis liegt damit über dem aktuellen Börsenkurs der OTI Greentech Aktie von EUR 0,50 (Schlusskurs 18.07.2019). Die vollständige technische Abwicklung soll im 3. Quartal 2019 abgeschlossen sein. Die Wandlung ist eine der Voraussetzungen für den geplanten vollständigen Erwerb der KMI Cleaning Solutions Inc. (siehe Ad-hoc vom 16. Mai 2019). Zudem erzielt die OTI Greentech zukünftig eine deutliche Zinsersparnis. Das Grundkapital der OTI Greentech AG wird sich nach vollständiger Umsetzung dieser Transaktion auf EUR 4.698.602 belaufen. Ebenso ist durch die Wandlung die Bedingung für die Zusagen der Darlehnsgeber zur Wandlung von Darlehen in Aktien der OTI Greentech AG erfüllt (siehe Ad-hoc vom 31. Mai 2019). Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Dr. John C. Kisalus, CEO der OTI Greentech AG, erläutert: 'Die vollständige Wandlung zu einem über dem Börsenkurs liegenden Preis ist ein großer Vertrauensbeweis der Gläubiger in unsere Geschäftsentwicklung. Sie ist ein wichtiger Schritt für den geplanten Erwerb der KMI Cleaning Solutions Inc.' Kontakt: OTI Greentech AG Dr. John C. Kisalus, CEO info@oti.ag Tel. +49 30 887 865 62 Friedrichstrae 79 10117 Berlin edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop amuehlhaus@edicto.de Tel. +49 69 905505-52 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt 19.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Potsdamer Platz 1 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 220 136 900 Fax: +49 30 690 884 88 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag ISIN: DE000A2TSL22 WKN: A2TSL2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 844061 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 844061 19.07.2019 CET/CEST ISIN DE000A2TSL22 AXC0165 2019-07-19/13:24