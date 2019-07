Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten News aus der Welt des Mining und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen unter anderem AngloGold Ashanti, der Gold- und Nickelmarkt, Fresnillo, Rio Tinto, Atlantic Gold und St Barbara, Pure Gold Mining, Rhodium, Mexican Gold, Barrick Gold und Newmont Goldcorp und die Top-Performer unter den Rohstoffexplorern!

Dollar und Gold im Fokus

Das ist eine echte Bombe, die US-Finanzminister Steven Mnuchin gestern platzen ließ. Auf die Frage nach einer möglichen Intervention an den Devisenmärkten zur Schwächung des US-Dollar, sagte er, dass man eine Änderung der Interventionspolitik für die Zukunft überlege. Das Ziel der Regierung in Washington ist klar: mit einem schwächeren Dollar will man die eigene Exportindustrie stärken. Deshalb wird auch Druck auf die Federal Reserve ausgeübt, die dieses Jahr wahrscheinlich dreimal die Zinsen senken wird, obwohl die Wirtschaftsdaten zuletzt wieder positiv ausfielen. Wenn dies gelingt, dürfte der Boom am Edelmetallmarkt noch mehr Treibstoff bekommen. Der Goldpreis sprang am Donnerstag ohnehin schon Richtung 1.450 Dollar je Unze und konsolidiert derweil knapp darunter. Zudem ist auch die Silbernotiz angesprungen und markierte unter der Woche ein neues 13-Monatshoch bei 16,50 Dollar. Für die Produzenten der Metalle winken nun sehr starke Quartale mit hohen Cashflows. Dies merken wir übrigens auch an unserem Rohstoff-Wikifolio (ISIN: DE000LS9H515), dass in den vergangenen 12 Monaten um mehr als 46 Prozent zulegen konnte. Die gute Stimmung am Goldmarkt sollte sich jedenfalls fortsetzen. Denn de facto laufen an den weltweiten Aktienmärkten eigentlich nur noch Spezialwerte und die Aktien von Techunternehmen. Wer außerhalb der Nasdaq anlegt, hat es derzeit schwer, sein Brot zu verdienen. Und so steigen die Zuflüsse in Gold- und Silber-ETF rasant (siehe Chart unten). Die Käufer dürften vor allem von institutioneller Seite stammen. Die Silber-ETF-Bestände liegen inzwischen auf einem 2-Jahreshoch. Relativ betrachtet sind sie derzeit stärker gefragt als Gold-ETFs: Seit Monatsbeginn wurden die Silber-ETF-Bestände um 5,5 Prozent und die Gold-ETF-Bestände um 1,1 Prozent aufgestockt.

AngloGold Ashanti steigt bei Pure Gold ein

Pure Gold Mining hat seine laufende Kapitalerhöhung um mehr als ein Drittel auf 45,5 Mio. Dollar aufgestockt, damit ein prominenter Investor mit einsteigen kann. Demnach wird die in Südafrika beheimatete AngloGold Ashanti rund 13,04 Mio. Dollar in den kanadischen Explorer investieren. AngloGold zahlt dafür 0,55 Dollar je Aktie. Pure Gold will mit den frischen Mitteln sein Madsen Red Lake-Projekt weiterentwickeln. AngloGold Ashanti wiederum baut seine Stellung außerhalb Afrikas damit weiter aus. Inzwischen betreibt der Traditionskonzern nur noch eine Goldmine in der Heimat Südafrika und baut gerade eine in Westafrika.

Fresnillo kürzt Jahresziele

Es seien "herausforderne Zeiten", meldet Fresnillo und kürzt seine Jahresziele. Der weltgrößte Silberproduzent, dessen Aktien Teil des FTSE 100 in London sind, erwartet eine Produktion von 55 bis 58 Mio. Unzen Silber in diesem Jahr. Zuvor waren 58 bis 61 Mio. Unzen avisiert worden. Und auch die Goldproduktion soll mit 880.000 bis 910.000 Unzen niedriger ausfallen. Als Hauptgrund für die Reduzierung der Ziele geben die Mexikaner niedrigere Metallgrade im Gestein sowie Verzögerungen baum Bau der neuen Goldmine Herradura an. Die neuen Hochs beim Gold- und Silberpreis dürften für die Aktionäre ein schwacher Trost sein. Die Fresnillo-Aktie gab nach dieser Meldung kräftig nach.

Nickel-Preise ziehen kräftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...