St. Margarethen (pta021/19.07.2019/13:05) - Der Vorstand der CLEEN Energy hat beschlossen, die für den 31. Juli 2019 angekündigte Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 erneut zu verschieben. Zuletzt war CLEEN Energy AG davon ausgegangen, den Jahresabschluss 2018 am 31. Juli 2019 veröffentlichen zu können, nachdem der ursprüngliche Termin im April 2019 nicht eingehalten werden konnte.



Die erneute Verzögerung resultiert aus dem Umstand, dass die Prüfungen der FMA zum Firmenwert zum Zeitpunkt der Verschmelzung 2016 von der FMA noch laufen und das Ergebnis noch nicht absehbar ist. Wie bereits bekannt gegeben, wurde der Firmenwert der CLEEN Energy GmbH gemäß einem von der Gesellschaft in Auftrag gegebenen Gutachten im Jahr 2016 um EUR 529.000 zu hoch bewertet. Die daraus resultierende Differenzforderung der Gesellschaft gegenüber den damaligen Gesellschaftern in der Höhe von EUR 529.000 wurde bereits im Juni 2019 beglichen.



Es liegt im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre, das Ende des Prüfverfahrens abzuwarten, um die Bilanz erstellen zu können. Das Ergebnis und die endgültigen Feststellungen der FMA aus dem Prüfverfahren können Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2018 haben.



Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wird nach der endgültigen Feststellung der FMA im Ausmaß der Abwertung des aktivierten Firmenwerts unrichtig sein; daher wird der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk für das Geschäftsjahr 2017 widerrufen.



Der geänderte Zeitplan betrifft auch die Veröffentlichung der ungeprüften Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2019, die ursprünglich am 27. September 2019 erfolgen sollte.



Am 30. August 2019 wird die 3. Ordentliche Hauptversammlung stattfinden; die Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 wird jedoch nicht erfolgen.



Ein neuer Termin für die Veröffentlichung des festgestellten Jahresabschlusses 2018 und des Halbjahresberichtes 2019 steht bislang noch nicht fest. Die Gesellschaft wird die Aktionäre über die neuen Veröffentlichungstermine entsprechend informieren.



