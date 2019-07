Nestlé Waters hat in Belgien eine Mineralwasserflasche eingeführt, die vollständig aus rPET besteht. Anfang 2020 soll die 0,75 l Flasche von Vittel in 100 Prozent rPET auf den deutschen Markt.Nestlé Waters feierte am 18. Juli 2019 in Belgien eine Premiere: Als erste Marke aus dem Portfolio des Unternehmens präsentierte das belgische Mineralwasser Valvert eine Flasche, die zu 100 Prozent aus recyceltem PET entsteht. Verarbeitet werden dafür ausschließlich gebrauchte Flaschen. Neues, reines PET muss nicht mehr hergestellt werden. Die Umstellung war für Valvert eine logistische Herausforderung, denn ...

