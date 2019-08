Wasserversorgung: Investmentthema der Zukunft mit Nachhaltigkeitsfaktor

Doppelte Rendite

Kritiker könnten anmerken, dass eine bessere Wasserversorgung und Renditeaspekte nicht besonders gut zusammenpassen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Menschheit braucht eine bessere und häufig auch preiswertere Wasserversorgung. Diese wird in vielen Fällen durch eine mangelhafte Wasserinfrastruktur verhindert. Politik und Privatwirtschaft müssen in den kommenden Jahrzehnten enorme Investitionssummen aufbringen, um Wasserwerke, Leitungen, Brunnen und andere Komponenten einer gut funktionierenden Wasserversorgung auf Vordermann zu bringen. Bei Investments in Unternehmen, die sich der Entwicklung von Technologien im Bereich Wasser verschrieben haben, können Anleger gleich auf eine doppelte Rendite hoffen. Die enormen Investitionssummen, die in diesen Bereich gesteckt werden sollten, dürften den Branchenvertretern gute Geschäfte bescheren. Gleichzeitig können Anleger solche Investments mit der Gewissheit tätigen, etwas zur Lösung eines der wichtigsten Probleme der Menschheit beigetragen zu haben. Und derzeit sieht es nicht so aus, als sollte dieses Problem schnell kleiner werden.

Es leben etwas mehr als 7,7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Diese Zahl wird weiter steigen. Der höhere Bedarf in der Industrie und in der Landwirtschaft sind zusätzliche Treiber einer Wasserverknappung. Zumal mit steigendem Wohlstand auch die Nachfrage nach höherwertigem Fleisch steigt. Die Rindfleischproduktion verschlingt besonders viel Wasser. Laut UNESCO könnten bis 2050 mehr als 5 Milliarden Menschen von Wasserknappheit betroffen sein. Trotz des knappen Gutes Wasser, müssten viele Teile der Welt gar nicht unter Wasserknappheit leiden. Die Probleme sind in vielen Fällen von Menschen verursacht. Ein sehr großes Problem stellt eine unzureichende, veraltete und schlecht gewartete Infrastruktur dar. Rohrbrüche in Hauptversorgungsleitungen stehen auf der Tagesordnung, smarte Wasserzähler fehlen. Diebstahl ist in vielen Teilen der Welt ebenfalls ein Problem. Genauso wie das fehlende Bewusstsein, mit Wasser schonend umzugehen. Es kann jedoch Abhilfe geschaffen werden.

