BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihr Bekenntnis zum EU-Austrittsabkommen mit Großbritannien bekräftigt. "Der Brexit ist verhandelt", sagte sie anlässlich der Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Der sogenannte Backstop sei als Maßnahme eingeführt worden, weil es zur Nordirland-Frage zuvor noch keine Lösung gegeben habe. Mit dem Ende des Binnenmarktes wollen sowohl Irland als auch Nordirland harte Grenzen verhindern und das Karfreitagsabkommen nicht gefährden. Die ganze Aufgabe des Brexit liege darin, die zukünftigen Beziehungen so zu formulieren, wie das bislang gelungen sei, betonte Merkel.

Die Kanzlerin wollte Umfragen, wonach der Hardliner Boris Johnson im Rennen um den Tory-Vorsitz und damit das Amt des Regierungschefs vor Außenminister Jeremy Hunt landet, nicht kommentieren. "Ich habe eine Lust, mich an diesen ganzen Prognosen zu beteiligen", sagte Merkel. Stattdessen bedankte sie sich bei der scheidenden Premierministerin Theresa May. Mit ihr habe sie "immer verlässlich gut zusammengearbeitet". Der Umgang mit Mays Nachfolger werde davon abhängen, "was dieser Premierminister dann sagt, mit welcher Marschrichtung er zur Europäischen Kommission kommt", so Merkel. "Ich mische mich nicht ein", betonte sie. Großbritannien werde auch außerhalb der EU ein wichtiger Partner sein.

