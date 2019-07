Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die jüngsten Zukäufe des italienischen Versicherers in Portugal dürften Synergien heben und so den Reingewinn um knapp 3 Prozent erhöhen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da Generali zudem schon seit mehr als 60 Jahren in Portugal tätig sei, sei der Deal mit einem nur geringen Risiko verbunden./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 07:47 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-07-19/14:24

ISIN: IT0000062072