Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nach den deutlichen Kursverlusten in der Vorwoche konnte sich der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) in der bisherigen Kalenderwoche auf Schlusskursbasis kontinuierlich nach oben bewegen, so die Börse Stuttgart. Gestartet sei der Euro-Bund-Future in die Handelswoche bei 171,52 Prozentpunkten. Am Mittwoch habe der Euro-Bund-Future bereits bei 173,08 Prozentpunkten geschlossen.

