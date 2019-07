Wien (www.fondscheck.de) - Der norwegische Staatsfonds verliert laut Recherchen seinen Platz an der Spitze der weltweit größten Sovereign Wealth Funds, so die Experten von "e-fundresearch.com".Die Nr. 1 sei nunmehr in Fernost zu finden.Wie das Branchenportal "Chief Investment Officer" berichte, habe der norwegische Ölfonds seinen prestigeträchtigen Rang als weltweit größter Staatsfonds abgeben müssen. Laut den Recherchen des Magazins gehe der neue Spitzenplatz in den fernen Osten, genauer gesagt nach Japan. ...

