London (www.fondscheck.de) - In den letzten Wochen haben sich die Erwartungen hinsichtlich sinkender US-Zinsen erhöht, so Robert-Jan van der Mark, Co-Manager des Kames Global Diversified Growth Fund (ISIN IE00BYYPBQ17/ WKN A2ALM8) bei Kames Capital.Die realen Renditen hätten bereits angefangen zu sinken. Damit sei Gold für Investoren, die inmitten der anhaltenden geopolitischen Sorgen nach Stabilität suchen würden, wieder als sicherer Hafen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Es sei jedoch schwierig, den fundamentalen Wert von Gold zu bestimmen. Dies führe zu einer gewissen Preisunsicherheit und damit zu einer erhöhten Volatilität, die deutlich höher sei als beispielsweise bei 2-jährigen US-Treasuries. Darüber hinaus müssten die laufenden Lagerkosten von Gold berücksichtigt werden, die im Laufe der Zeit ein wenig an den potenziellen Renditen knabbern würden. ...

