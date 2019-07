DJ WOCHENVORSCHAU/29. Juli bis 4. August (31. KW)

=== M O N T A G, 29. Juli 2019 *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q, Dublin 07:00 NL/Heineken Holding NV, Ergebnis 1H, Amsterdam *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), München *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juli (vorläufig) 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS D I E N S T A G, 30. Juli 2019 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juni *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA und Fresenius Medical Care, Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q, Leverkusen *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 3Q, Zamudio *** 07:30 FR/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August 08:00 DE/MAN SE, Ergebnis 1H, München *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H, Windsor *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q, Tokio 08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q, Seoul 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1H, Bielefeld *** 08:30 FR/Engie SA, Ergebnis 1H, Paris *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juni *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli *** 09:00 AT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q, Kyoto *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil in Sachen "Europäische Bankenunion", Karlsruhe *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juli *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juli *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q, Whitehouse Station *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 2Q, Baltimore *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q, Cincinnati *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 15:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Mündliche Verhandlung in Sachen "Anleihenkaufprogramm der EZB" (bis 31.7.), Karlsruhe *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H, Clichy *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield *** 22:15 US/AMD Inc, Ergebnis 2Q, Sunnyvale *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juli *** - DE/Stellenindex BA-X Juli *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts M I T T W O C H, 31. Juli 2019 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juli *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 3Q, München 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 2Q, Duisburg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Wien *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1H, Jona *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H, Zürich *** 07:05 CH/CS Group, Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:15 ES/BBVA, Ergebnis 2Q, Bilbao 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q, Paris 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 2Q, Stuttgart 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 2Q, Wien *** 07:30 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H, Paris *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionbericht 1H, Baar 08:30 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H, Charenton-le-Pont *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) *** 09:00 ES/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juli (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:00 IT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q, New York *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q, Boston *** 13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 13:15 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q, Turin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juli *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H, Paris 18:00 FR/Accor SA, Ergebnis 1H, Evry *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington *** 22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego - DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H, Unterschleißheim *** - ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1H, Madrid D O N N E R S T A G, 1. August 2019 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Juli 06:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1H, London *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 06:45 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 2Q, Essen *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q, Berlin *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Ergebnis 1H, Mannheim 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H, Duisburg *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 2Q, Heerlen *** 07:05 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H, Rom *** 07:10 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1H, Siena 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q, München 07:15 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H, Bad Neustadt/Saale *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q, Metzingen 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, Ergebnis 1H, Würzburg 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 2Q, Köln 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H, Frankfurt 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 2Q, Dortmund 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q, Quickborn 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H, Triest *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H, Wien *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 2Q, Den Haag *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H, London 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1H, London *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli *** 12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 2Q, Midland *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q, New York 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q, Detroit *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Bauausgaben Juni *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H, Mailand *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H, Rom - Börsenfeiertag Schweiz F R E I T A G, 2. August 2019 *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 Telefonkonferenz), Bochum 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1H, Edinburgh 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H, Madrid *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni

12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q, Irving *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q, San Ramon *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (2. Umfrage) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juli - EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (Fitch), Irland (DBRS und Moody's), Türkei (S&P), Albanien (Moody's und S&P), Andorra (Fitch), Litauen (Fitch) S O N N T A G, 4. August 2019 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit dem CSU-Vorsitzenden Söder, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit AfD-Bundessprecher Meuthen, Berlin ===

