Nach ihrem Rücksetzer am Vortag haben Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard +6,06% am Freitag wieder Boden gutgemacht. Die Papiere stiegen am Nachmittag um gut fünf Prozent auf über 147 Euro und waren damit vor Conti, Infineon und Munich Re bester DAX-Wert. Wirecard hatte am Morgen mitgeteilt, künftig in den deutschen Filialen der Aldi-Gruppe einen Teil der Kartenzahlungen zu übernehmen. Aldi Nord ...

