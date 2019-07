Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 145 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe im Schlussquartal des Geschäftsjahres stark abgeschnitten, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen stehe noch am Anfang bei der Marktdurchdringung mit seinen Cloud-Produkten und sollte weiterhin von langen Beziehungen zu vielen großen Kunden profitieren./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 12:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US5949181045