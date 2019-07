Das Edelmetall erreichte in den vergangenen Tagen ein neues Rekordhoch. Der Kurs kletterte am heutigen Morgen wieder weit über die 1400 US-Dollar Marke. Der steile und vor allem schnelle Anstieg des Goldpreises führte zu einem 6-Jahreshoch. Die Gründe hierfür sind vielseitig. Neben den aktuell vorherrschenden niedrigen Zinsen könnte auch der Iran-Konflikt einen nicht unerheblichen Beitrag dazu beisteuern. Gold ist in! Zu diesem Schluss könnte man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...