Köln (ots) - Die Erfurter Theologieprofessorin Julia Knop, die im Frühjahr mit einer schonungslosen Analyse der Lage in der katholischen Kirche Furore gemacht hatte, wirft der Deutschen Bischofskonferenz Beschönigung vor. Die sprunghaft gestiegene Zahl der Kirchenaustritte, die sich aus der am Freitag vorgelegten kirchlichen Jahresstatistik ergibt, sei nicht - wie von den Bischöfen behauptet - die Bestätigung eines Trends, sondern vielmehr ein "unzweifelhaftes Indiz für ein Katastrophenjahr", sagte Knop dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Die Beteuerungen der Bischöfe, sich nach dem Missbrauchsskandal um neue Glaubwürdigkeit zu bemühen, schlügen nicht durch oder würden lediglich als Lippenbekenntnisse verstanden. "Die Menschen nehmen es ihnen nicht ab."



