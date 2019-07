Zu beachten ist noch der kleine Verfallstag am morgigen Freitag. Die Abrechnung am Freitag gegen 13:00 Uhr sollte im Bereich von 12.300/12.400 Punkten stattfinden. Ob es so kommt?

Unter 12.300 Punkten steht der Bereich von 12.200 Punkten im Fokus, unter 12.200 Punkten dürfte es deutlich abwärts gehen. Die nächste Auffangmarke wäre dann erst wieder um 11.900 Punkte zu sehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.260 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.200 und 12.000 Punkten, nach oben bei 12.320, 12.400 und 12.500 Punkten.

DAX nach tiefroter Vorwochenkerze mit weiter fallenden Kursen erwartet.

US-Quartalsberichte im Fokus.

Kleiner Verfallstermin am Freitag könnte für erhöhte Volatilität sorgen.

DAX-Kursziel bei 12.200 Punkten erreicht.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige ...

