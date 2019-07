Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat ihre Anlageempfehlung "Buy" für die Aktien der Telekom nach der Vorlage von guten Quartalszahlen bestätigt. Auch das Kursziel von 7,70 Euro blieb aufrecht. Die Zahlen für das zweite Quartal 2019 lagen komplett im Rahmen der Erwartungen, und würden "kontinuierliche solide Geschäftstrends in Österreich und der CEE-Region reflektieren", so Analyst Bernd Maurer.

Der positive "Investment Case" bleibe intakt - dieser Bewertung liegen einige unterschiedliche Faktoren zugrunde, darunter die robuste Entwicklung des EBITDA in der CEE Region, die wiederum von den soliden makroökonomischen Bedingungen in der Region gestützt wird. Zudem hat laut RCB der Launch von Magenta in Österreich bisher zu keinem Wiederaufflammen der Rivalität zwischen den Anbietern geführt, wie zunächst befürchtet wurde.

Zu den Risikofaktoren zählt der Analyst allerdings den potenziellen Anstieg von Wettbewerbsdruck und zu hohe Ausgaben bei der österreichischen Frequenzversteigerung im 1. Quartal 2020.

Die Aktien der Telekom notierten am Freitagnachmittag an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,45 Prozent auf 6,61 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: AT0000720008