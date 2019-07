Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ausblick für Umsatz und EBIT- Marge für das Gesamtjahr 2019 präzisiert DGAP-Ad-hoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ausblick für Umsatz und EBIT- Marge für das Gesamtjahr 2019 präzisiert 19.07.2019 / 16:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insider Information gemäß Artikel 17 MAR Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ausblick für Umsatz und EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2019 präzisiert Asslar, 19. Juli 2019. Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") erzielte im zweiten Quartal 2019 einen Konzernumsatz von 157,4 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte 14,7 Mio. Euro. Insbesondere das EBIT blieb damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 20,3 Mio. Euro. Die EBIT-Marge betrug 9.3% im zweiten Quartal 2019. Ein weniger vorteilhafter Produkt-Kundenmix und die Fortführung der Investitionen für künftiges Wachstum und Profitabilität belasten das Ergebnis. Zusätzlich waren im zweiten Quartal negative Effekte aus Währungsumrechnungen zu verzeichnen. Die EBIT-Marge wird durch einen deutlichen Anstieg der geplanten Investitionen im zweiten Halbjahr weiteren Belastungen ausgesetzt sein. Der Auftragseingang für das zweite Quartal betrug 144,9 Mio. Euro. Unverändert ist von einer Verbesserung der Dynamik in den Kundenmärkten im zweiten Halbjahr auszugehen. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2019 wird auf einen Umsatz von 640 bis 660 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 11 bis 14% präzisiert. Die ausführlichen Finanzergebnisse und den Finanzbericht zum zweiten Halbjahr 2019 wird Pfeiffer Vacuum gemäß Finanzkalender am 6. August veröffentlichen. Kontakt: Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Dinah Reiss T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de 19.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 844219 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 844219 19.07.2019 CET/CEST ISIN DE0006916604 AXC0219 2019-07-19/16:28