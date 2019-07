WUHAN/CHINA (IT-Times) - Der chinesische Live Streaming Dienst DouYu International Holdings hat in dieser Woche sein Börsendebüt in den USA auf das Parkett gelegt. Die DouYu International Holdings Ltd., eine der größten Live-Streaming Plattformen in China, hat am vergangenen Dienstag ihr Börsendebut...

Den vollständigen Artikel lesen ...