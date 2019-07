BERLIN (Dow Jones)--Das Energieunternehmen Eon hat eine neuartige Box auf Basis der Blockchain-Technologie entwickelt, mit der Daten des täglichen Lebens zu Geld gemacht werden sollen. Das Gerät in der Größe eines 5-Euro-Scheins könne auch im Haushalt, in Verwaltungsgebäuden oder Unternehmen installiert werden, erklärte der Essener Konzern in einer Pressemitteilung. Das Innovationslabor Eon Future Lab hatte das IT-System beim Europäischen Patentamt angemeldet und die Münchner Behörde hat das Patent öffentlich gemacht.

"Digitale Patente sind selten - aber das Team unseres Future Labs hat es geschafft, Blockchain und Big Data mit einer einfachen Hardware-Lösung zu verbinden", erklärte Matthew Timms, Chief Digital and Technology Officer bei Eon. "Unsere Kunden sollen die absolute Kontrolle über die Analysen ihrer Daten behalten. Die Möglichkeit, Teile dieser Auswertungen innerhalb eines sichereren, nachvollziehbaren Rahmens zu verkaufen, ist völlig neu."

Die Box sammelt und analysiert Daten aus dem Hausumfeld, etwa Strom oder Smart-Home-Anwendungen. Mit mehreren Sensoren ist das Gerät übers Internet verbunden. Gesichert wird es über eine Blockchain-Verschlüsselung. Eon bekomme aber nur dann Einsicht in die Daten, wenn der Kunde ausdrücklich zustimme, erklärte das Unternehmen. Der Prototyp habe die internationalen Sicherheitstests bestanden und sei bereits vom deutschen Prüflabor SGS zertifiziert. Ende des Jahres soll es bei Testkunden eingesetzt werden. Erste Produkte können bereits ab dem kommenden Jahr entwickelt werden.

July 19, 2019

