Erleichtert den Einsatz von PolyWorks|Inspector in der Produktion und beschleunigt CNC-CMM-Messsequenzen

QUÉBEC CITY, Quebec, July 19, 2019, der führende Anbieter universeller 3D-Messtechnik-Softwarelösungen, gab heute den Start des Release 2019 der PolyWorks Metrology Suite bekannt. Dieses aktuelle Hauptrelease enthält neue Objektmess-Skripte, die die Tür zu allen individuellen Messtechniken von Kunden innerhalb des Standard-PolyWorks-Workflows öffnen, sowie einen neuen Ansatz für assistiertes Sequenzieren, der die Zeit für die Einrichtung von CMM-Sequenzen erheblich verkürzen wird.



"Wir vereinfachen das Leben unserer Kunden und behalten dabei die volle Kontrolle. Diese Aussage verkörpert die Entwicklungsphilosophie hinter der PolyWorks Metrology Suite und der neuesten Version 2019", kommentierte Marc Soucy, President von InnovMetric. Er fügte hinzu: "Mit ihren herausragenden Innovationen, die eine erhöhte Einfachheit mit erheblichen Zeiteinsparungen verbinden, sind wir stolz darauf, die Produktivität der Anwender der PolyWorks Metrology Suite auf ein neues Niveau zu heben".

Implementieren Sie PolyWorks|Inspector in jeder Produktionsumgebung dank leistungsstarker Objektmess-Skripte

Bei der Qualitätskontrolle in einem Produktionskontext sind die Kundenanforderungen im Allgemeinen detaillierter und strenger als die Anforderungen der Produktentwicklung. Sie machen ein Maß an Anpassung nötig, das die Benutzer dazu veranlasst hat, PolyWorks in ihrer Produktionsumgebung mithilfe großer und komplexer Makroskripts bereitzustellen, die komplette Inspektionen durchführen.

Mit der PolyWorks Metrology Suite 2019 können Benutzer den PolyWorks|Inspector jetzt mühelos an ihre Produktionsumgebung anpassen, indem sie kurze skriptbasierte Messmethoden erstellen, die Folgendes ermöglichen:

Definieren eigener benutzerdefinierter Messtechniken

Unterstützen aller ihrer Messgeräte

Vereinfachen des Erfassungsprozesses bei der Messung sowie

zusätzliche Unterstützung beim Messen mit verbessertem Feedback an die Qualitätskontrolle

Diese benutzerdefinierten Messmethoden sind direkt in Messobjekte eingebettet, wo sie vom Standard-Messworkflow von PolyWorks profitieren und auf leistungsstarke und zuverlässige PolyWorks Standardkomponenten zurückgreifen können, die Bediener führen, Inspektionen durchspielen, Projekte aktualisieren und Ergebnisse berichten.

Durch diesen Ansatz können Benutzer ihre eigene Bibliothek benutzerdefinierter Messmethoden erstellen, die alle ihre Fertigungsanforderungen erfüllt.

Erstellen Sie innerhalb von Minuten komplette KMG-Messsequenzen und behalten Sie die Kontrolle

Um Teile mit einem CNC-KMG zu messen, müssen Messspezialisten Messobjekte sowie eine Folge von KMG-Operationen definieren, um diese Objekte zu messen, was sehr zeitaufwändig sein kann.

Die PolyWorks Metrology Suite 2019 bietet einen neuartigen, unterstützten Sequenzierungsansatz, der einen großen Teil des Prozesses automatisiert. Messspezialisten wählen einfach die gewünschten Messobjekte aus und fügen sie dem Sequenz-Editor von PolyWorks|Inspector hinzu und erhalten automatisch:

Die optimale Messreihenfolge, die die Messzeit minimiert

Die richtigen Werkzeugausrichtungen für jede Messung und

Einen kollisionsfreien Messpfad in Bezug auf das Teil und seine Befestigungen.

PolyWorks bietet außerdem ein neues Werkzeug zum Einfügen von Objekten an, das neue Messobjekte an der optimalen Position innerhalb einer vorhandenen Messsequenz einfügt. Mit diesem Tool wird die Zeit, die erforderlich ist, um Anpassungen an einer Sequenz vorzunehmen, erheblich verringert, wenn eine neue CAD-Modellversion in ein vorhandenes Projekt integriert wird.

Spezialisten können sich entscheiden, Unterstützung für eine gesamte Prüfung zu erhalten oder Bereich für Bereich fortzufahren, wobei sie die vollständige Kontrolle über die Sequenz behalten. Dieser innovative Ansatz macht die zeitaufwändige Überprüfung von Sequenzen, die von vollautomatischen Sequenzierungswerkzeugen erstellt werden, überflüssig.

Weitere Information zu PolyWorks, einschließlich Produkt-Demonstrationen sowie den kommenden PolyWorks Conference 2019 events , erhalten Sie unter: www.innovmetric.com.

Über InnovMetric

InnovMetric Software Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quebec, QC, Kanada, mit Niederlassungen in der ganzen Welt. InnovMetric Software Inc. ist der führende Anbieter universell einsetzbarer 3D-Messsoftwarelösungen. Die weltweit größten Industrieunternehmen (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple und viele mehr) vertrauen auf die PolyWorks-Softwarelösungen von InnovMetric und die damit verbundenen Technologien und maximieren damit die Produktivität in ihren Anwendungsbereichen in der Konstruktion und Fertigung.

Mit ihren Tochtergesellschaften und Joint Ventures beschäftigt InnovMetric 400 Mitarbeiter in 16 Ländern: Kanada, USA, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien, Spanien, Tschechien, Niederlande, Schweden, Türkei, Südafrika, Indien, Thailand, China und Japan.

Weitere Informationen über InnovMetric Software finden Sie unter: innovmetric.com

