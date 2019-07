Der Wiener Börse droht am Freitag der dritteVerlusttag in Folge. Der ATX fiel gegen 14.15 Uhr um 0,28 Prozentbzw. 8,35 Punkte auf 2.945,55 Zähler. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt+0,09 Prozent, FTSE-100/London +0,28 Prozent und CAC-40/Paris +0,08Prozent.Konjunkturdaten aus Europa bewegten kaum. Der Überschuss in derLeistungsbilanz ...

