Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen lässt die Renditen wieder fallen, so die Deutsche Börse AG."Die Notenbanken bestimmen weiter das Geschehen", bemerke Arthur Brunner von der ICF Bank. Am gestrigen Donnerstag hätten Spekulationen über ein mögliches neues EZB-Inflationsziel dem Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) Auftrieb verliehen und die Renditen gedrückt. Laut Bloomberg würden EZB-Experten überlegen, ob in Zukunft eine Abweichung vom Inflationsziel von knapp zwei Prozent nach unten und oben möglich sein solle. Dann könnten auch bei einem Anstieg der Inflation die Leitzinsen noch niedrig bleiben, um das Wirtschaftswachstum abzusichern. ...

