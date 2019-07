Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor Quartalszahlen von 125 auf 124 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sehe einige Risiken für den Elektrokonzern, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Erwartungen am Markt bereits gesunken./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 14:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 14:40 / BST

ISIN DE0007236101

AXC0231 2019-07-19/17:22