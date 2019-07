Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius von 128,70 auf 147,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Im wichtigsten Geschäftsfeld BPS (Produktionszubehör für Biopharmazeutika) laufe das Geschäft beim Pharma- und Laborausrüster weiterhin ausgesprochen gut, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage habe sich in allen Produktkategorien, insbesondere in Asien, herausragend entwickelt. Allerdings dürfte sich das Momentum im Segment BPS in den kommenden Jahren normalisieren. Zudem enttäusche die Laborsparte LPS wegen konjunktureller Unsicherheiten./niw/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 15:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 15:17 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

