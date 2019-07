Der Discounter Aldi wird einer der größten Kunden von Wirecard. Der Zahlungsdienstleister kommt künftig ins Spiel, wenn Kunden bei Aldi Nord und Aldi Süd in Deutschland an der Kasse mit Kreditkarten oder Debitkarten wie "Visa Pay" zahlen wollen, wie Wirecard am Freitag mitteilte. Dazu sei eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...