Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group nach einer Gewinnwarnung des Autozulieferers von 54 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Schwäche der europäischen Autobranche habe dies nicht überrascht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die vorläufigen Quartalsresultate vor diesem Hintergrund recht ordentlich ausgefallen. Der unerwartete Weggang von Konzernchef Bernd Kleinhens biete die Chance für einen Neustart./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 15:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-07-19/18:04

ISIN: DE000A1H8BV3