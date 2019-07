Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf der anstehenden Ratssitzung der EZB (Do., 25.07., 13:45 Uhr) rechnen die Analysten von Postbank Research zwar nicht mit einer Veränderung der Leitzinsen.Jedoch dürfte EZB-Chef Draghi im Rahmen der anschließenden Pressekonferenz eine Senkung des Einlagensatzes in den kommenden Monaten verbal vorbereiten. In der Frage-Antwort-Runde werde er wohl um eine Stellungnahme gebeten, ob Berichte zutreffen würden, wonach die EZB eine Flexibilisierung ihres Inflationsziels erwäge, und was dies gegebenenfalls für die Geldpolitik bedeute. (19.07.2019/alc/a/a) ...

