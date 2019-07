Effecten-Spiegel AG: Zwischenmitteilung 1. Halbjahr 2019 DGAP-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht Effecten-Spiegel AG: Zwischenmitteilung 1. Halbjahr 2019 19.07.2019 / 18:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Zwischenmitteilung zum 1. Halbjahr 2019 der Effecten-Spiegel AG Die amerikanische Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank bescherten den Aktienmärkten eine erfreuliche erste Jahreshälfte. Mit einem Plus von 17,4 % verzeichnete der DAX zwar einen starken Anstieg, konnte jedoch seinen Verlust von -18,3 % aus dem Jahr 2018 damit noch nicht wieder ganz aufholen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Portfolio der Effecten-Spiegel AG wider, sodass die Wertaufholungen nicht automatisch in jedem Fall zu lukrativen Verkaufspositionen wurden. Dennoch konnten aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens Erträge in Höhe von 1,2 Mio. Euro erzielt werden. An Dividenden wurden insgesamt 893 TEUR vereinnahmt. Während auf die Wertpapiere des Anlagevermögens zum 30.06. weder Zu- noch Abschreibungen vorgenommen wurden, sind auf das Umlaufvermögen nach dem Niederstwertprinzip stichtagsbezogen 420 TEUR abzuwerten. Nach den zum 30.06.2019 vorliegenden untestierten Zahlen kommt das Halbjahresergebnis auf 1,2 Mio. Euro nach 1,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Verlagsgeschäft lag mit Umsatzerlösen von 1,4 Mio. Euro in etwa auf Vorjahresniveau, wurde ertragsseitig jedoch von den Investitionskosten für die Digitalisierung belastet. Auch in der zweiten Jahreshälfte ist im Verlagsbereich mit keinem positiven Ergebnisbeitrag zu rechnen. Der Bargeldbestand liegt per Saldo bei 8,66 Mio. Euro, Bankverbindlichkeiten bestehen nach wie vor keine. Nach dem Beschluss des OLG Köln vom 12.04.2019 im Rechtsstreit der Effecten-Spiegel AG gegen die Deutsche Bank wurde dem beklagten Institut aufgegeben, wesentliche Urkunden mit vollständigen Inhalts- und Anlageverzeichnissen vorzulegen. Dem ist die Bank nachgekommen und hat Anfang Mai die geforderten Urkunden zur Akte gegeben, allerdings in englischer Sprache. Daher hat der zuständige 13. Zivilsenat mit Beschluss vom 01.07.2019 von der Moglichkeit Gebrauch gemacht, eine Ubersetzung von Amts wegen anzufordern. Zudem wurden zwischen Oktober und Dezember sieben Termine anberaumt, um 17 Zeugen zu vernehmen, u.a. Dr. Josef Ackermann (damaliger Vorstandschef der Dt. Bank), Dr. Frank Appel (Vorstandsvorsitzender der Dt. Post), Stefan Krause (ehemaliger Finanzvorstand der Dt. Bank) und Dr. Wolfgang Klein (damaliger Vorstandschef der Postbank). Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.06.2019: infas Holding AG, ZKB Gold, Apple Inc., Wirecard AG, Sanofi S.A., Incyte Corp., Porsche Holding SE (Vorzüge), Scout24 AG, Novo Nordisk, Vinci S.A. Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert. Düsseldorf, 18. Juli 2019 Marlis Weidtmann Vorstand der Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass die ermittelten Werte nicht auf testierten Abschlusszahlen, sondern auf der Finanzbuchhaltung basieren. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen sowie aus möglichen Zu- und Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Die Zwischenmitteilung wurde weder gemäß § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen. 19.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211 - 68 30 22 Fax: 0211 - 69 12 998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de ISIN: DE0005647606, DE0005647630 WKN: 564760, 564763 Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart EQS News ID: 844253 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 844253 19.07.2019 ISIN DE0005647606 DE0005647630 AXC0248 2019-07-19/18:24