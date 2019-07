Am 30. Juli legt Apple Zahlen vor. Dann könnte sich entscheiden, ob Bullen oder Bären vorerst den Kursverlauf dominieren werden. Während die meisten Analysten im Vorfeld eine Halte-Empfehlung für die Aktie aussprechen, wagt sich die Bank of America mit einer optimistischen Einschätzung aus der Deckung.Die App-Store Umsätze seien um 18 Prozent gestiegen, schreibt die US-Bank unter Berufung auf Daten eines Drittanbieters zu Publisher-Umsätzen. Im Quartal zuvor waren es 17 Prozent.Der Umsatz in China ...

