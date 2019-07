DAX kann deutliche Zugewinne nicht halten - Wirecard nach ALDI-Deal im Aufwind

Am Freitagmorgen hatte es noch nach einem Wochenschluss nach Maß ausgesehen. Doch der DAX konnte die deutlichen Zugewinne nicht bis in den Feierabend retten.

Das war heute los. Mit Blick auf die Aussagen eines hochrangigen Fed-Bankers, wonach er für vorbeugende Maßnahmen bei der Zinspolitik sei, startete der DAX am Morgen mit einem deutlichen Plus in den Handel. Zwischenzeitlich wurde sogar die Marke von 12.300 Punkten überschritten. Im weiteren Handelsverlauf kühlte sich die Stimmung jedoch ab. Da half auch der freundliche Handelsstart an der Wall Street wenig.

Das waren die Tops & Flops. Die DAX-Spitze wurde am Freitag von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) gehalten. Nachdem der Zahlungsabwickler bereits am Donnerstag mit AUTO1 einen bedeutenden Kooperationspartner angekündigt hatte, sorgte die Zusammenarbeit mit ALDI zum Wochenschluss für Furore. Demnach wird Wirecard deutschlandweit die Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Debitkarten am Point-of-Sale des Discounters übernehmen. Die Wirecard-Aktie legte zwischenzeitlich 6 Prozent zu. Am Indexende waren mit SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) und Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) erneut die größten Verlierer der beiden Vortage zu finden.

