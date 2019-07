The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.07.2019

ISIN Name



DE0008486531 DWS DEFENSIV PORTFOLIO 1

GB00BQVC8B38 BRIGHTSPHE.INV.GR.DL-,001

US03874P1012 ARATANA THERAPEUT.DL-,001