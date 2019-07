LONDON/TEHERAN (dpa-AFX) - Die britische Regierung hat am Freitagabend die Aufbringung eines zweiten Handelsschiffes durch iranische Behörden in der Straße von Hormus bestätigt. Das teilte das Außenministerium in London mit./cmy/DP/he

