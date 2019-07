Bekommen die Notenbanken kalte Füße wegen der Folgen ihrer eigenen Politik? Grund zu dieser Annahme gäbe es, denn sichtbar wird der Richtungswechsel in der Geldpolitik einerseits in einer wachsenden Zahl negativ rentierender Staatsanleihen. Zum anderen aber in dem Reflex, die Werthaltigkeit der Notenbankreserven zu sichern. Wie das aber tun mit "Fiat-Geld"?Robuste Goldnachfrage zu erwartenDer neueste Bericht des World Gold Council zur Entwicklung der Notenbankreserven (2019 Central Bank Gold Reserves Survey) zeigt, wie es geht. Denn darin wird deutlich, dass die Goldnachfrage der Notenbanken kurz- und mittelfristig robust bleiben sollte. Interessant dabei ist aber nicht nur die Gesamtaussage, sondern auch die Unterschiede zwischen den Notenbanken der entwickelten Volkswirtschaften einerseits sowie der Emerging Markets und der Entwicklungsländer andererseits.

